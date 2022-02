Forschung zu Long-Covid : Coronavirus kann das Nervensystem befallen

Düsseldorf Vor allem viele unspezifische Symptome machen das Krankheitsbild Long-Covid sehr komplex. Nun wurde das Virus auch in Gehirnzellen nachgewiesen. Ob bestimmte Varianten eher zu Corona-Spätfolgen führen als andere, ist noch unklar. Das sagen Experten über den aktuellen Forschungsstand.

Eine dauerhafte und tiefgreifende Erschöpfung (Fatigue), Konzentrationsprobleme und eine massiv herabgesetzte Belastbarkeit – die Spätfolgen einer Coronainfektion sind vielschichtig und können die Betroffenen noch viele Monate belasten. Dabei sind die Symptome breit gefächert: Rund 200 verschiedene Beschwerden listete eine Studie im Fachmagazin „The Lancet“ im Zusammenhang mit Corona-Spätfolgen auf. Die Ausprägung einzelner Beschwerden kann dabei von Patient zu Patient unterschiedlich sein. Insgesamt zeichnet sich aber in bisherigen Studien ab, dass rund zehn bis 15 Prozent der Corona-Infizierten länger als vier (Long-Covid) beziehungsweise zwölf Wochen (Post-Covid) über anhaltende gesundheitliche Probleme klagen.

Aktuelle Studien zeigen nun, dass das Virus offenbar auch die menschliche Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Dies erläuterte Paul Lingor, Oberarzt der Klinik für Neurologie und Leiter der Spezialambulanz für Motoneuronerkrankungen am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. In einer Veranstaltung des Science Media Center stellte er mit Fachkollegen aktuelle Forschungsergebnisse vor.

Vor allem die häufig von Patienten beschriebenen Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinnes könnten daraufhin deuten, dass das Coronavirus über die Mund- und Nasenschleimhäute ins Gehirn gelangt. Eindeutige Ergebnisse gibt es dazu zwar bisher nicht. Aber in Gehirnen von infizierten Verstorbenen konnten Forscher virale mRNA nachweisen.

Was zunächst ausgesprochen beunruhigend klingt, muss nicht zwingend bedrohliche Folgen haben, betonte Paul Lingor: „Dass Viren die menschliche Blut-Hirn-Schranke überwinden, ist nicht ungewöhnlich. Darauf ist unsere Immunabwehr vorbereitet, es gibt hier eine hohe Regenerationsfähigkeit.“ Außerdem seien die Fälle ausnahmslos bei der Obduktion von Gehirnen Verstorbener nachgewiesen worden. „Alle hatten zuvor einen sehr schweren Krankheitsverlauf“, so Lingor.

RKI meldet 44.692 Neuinfektionen in NRW binnen 24 Stunden - Zahlen sinken wieder

Aktuelle Corona-Fallzahlen : RKI meldet 44.692 Neuinfektionen in NRW binnen 24 Stunden - Zahlen sinken wieder

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Inzidenz wieder gestiegen : Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Überhaupt steht die Forschung zu Long-Covid erst am Anfang. Sicher ist bisher nur, dass das Krankheitsbild sehr komplex ist und mögliche Spätfolgen stark variieren können. Philipp Wild leitete dazu die Gutenberg-Covid-19-Studie der Universitätsmedizin Mainz. Er ist dort Leiter der Abteilung Klinische Epidemiologie. Rund 10.000 Teilnehmer im Alter von 25 bis 88 Jahre nahmen an der Studie teil. Sie sollten über sechs Monate lang nach einer durchgemachten Covid-Infektion ihre Symptome schildern.

Das Ergebnis: Rund 40 Prozent der Genesenen berichteten über mindestens eines der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) klassifizierten Symptome. Dabei waren Kinder und Jugendliche deutlich seltener betroffen als Erwachsene, und Frauen gaben häufiger Beschwerden an als Männer. „Außerdem konnten wir beobachten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Anzahl der Symptome während der Erkrankung und den Beschwerden im Langzeitverlauf“, so Wild. Insgesamt klagten mindestens zweifach Geimpfte seltener über Langzeit-Symptome als Ungeimpfte.