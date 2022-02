Mit 63 Prozent der Stimmen gewählt : Martin Vincentz ist neuer Landeschef der NRW-AfD

Der designierte Landesvorsitzende der AfD in Nordrhein-Westfalen, Martin Vincentz, stellt sich den Delegierten auf dem Landesparteitag in Siegen vor. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Siegen Die nordrhein-westfälische AfD hat einen neuen Vorsitzenden: Martin Vincentz. Der 35-Jährige wurde auf dem Landesparteitag in Siegen mit mehr als 63 Prozent gewählt.

Die nordrhein-westfälische AfD hat den Landtagsabgeordneten Martin Vincentz zu ihrem neuen Landeschef gewählt. In einer Kampfkandidatur um den Spitzenposten unterlag der Bundestagsabgeordnete Fabian Jacobi beim Landesparteitag in Siegen am Samstag dem Fraktionsvize im Landtag Vincentz deutlich mit 31,18 zu 63,03 Prozent der Delegierten-Stimmen, wie eine Sprecherin der Partei sagte. Insgesamt hatten 456 der Delegierten ihre Stimme abgegeben, wenige enthielten sich oder stimmten mit Nein für beide Kandidaten.

In seiner Bewerbungsrede vor den rund 530 Delegierten in Siegen forderte Vincentz am Samstag die Parteikollegen dazu auf, „die Reihen fest zu schließen“. Er wolle die kommenden zwei Jahre nutzen, um die AfD zu der „Volkspartei auch im Westen zu machen, die wir inhaltlich ja längst sind“. Bei der Landtagswahl 2017 war die AfD mit 7,4 Prozent der Stimmen und damals noch 16 Sitzen erstmals in den Düsseldorfer Landtag eingezogen. Laut jüngster Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap liegt die AfD im NRW-Trend bei 8 Prozent.