Corona in Radevormwald : 91-jährige Frau aus Radevormwald verstorben

Radevormwald/Oberberg Ein weiterer Todesfall in Radevormwald im Zusammenhang mit dem Coronavirus wird gemeldet. Wie das oberbergische Kreisgesundheitsamt am Mittwoch mitteilte, ist eine 91-jährige Frau, die positiv auf das Virus getestet war, verstorben.

(s-g) Seit dem Beginn der Corona-Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 352 Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Inzwischen sind die Fallzahlen in Radevormwald über die 500er-Marke angestiegen. Am Mittwoch waren 539 Menschen als positiv getestet gemeldet, im Vergleich zu Dienstag ein weiterer Anstieg um 77 Fälle. In der Nachbarstadt Hückeswagen sind aktuell 281 Menschen infiziert, ein Anstieg um 15 Fälle. In Wipperfürth waren am Mittwoch 410 Menschen positiv auf den Erreger SARS CoV-2 getestet, ein Anstieg um vier Fälle.