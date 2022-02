Zahlen von 2017 bis 2020 : Wird Korschenbroich zum Einbruchschwerpunkt?

Axel Stucke leitet die Polizeiwache in Korschenbroich. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Allein innerhalb von zweieinhalb Wochen im Januar wurde zehnmal in Häuser und Wohnungen eingebrochen. Menschen in Korschenbroich sind zunehmend verunsichert. Was die Polizei dazu sagt.