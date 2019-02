Drei Millionen Kinder betroffen: Jedes sechste Kind lebt in Suchtfamilie

Berlin/Düsseldorf Die meisten Zöglinge tragen langfristig schwere psychische Schäden davon.

Eines von sechs Kindern lebt Schätzungen zufolge in Deutschland in einer Suchtfamilie. Rund drei Millionen wachsen somit bundesweit mit mindestens einem alkohol- oder drogenabhängigen Elternteil auf, wie der Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes, Rolf Rosenbrock, sagte. Langfristig könne dies zu schweren psychischen Störungen führen. Die Zahlen in NRW wichen davon kaum ab, sagte Henning Mielke vom Verein Nacoa, der die Interessen von Kindern aus Suchtfamilien vertritt. In den Großstädten allerdings mit einem hohen Anteil muslimischer Familien seien die Zahlen etwas besser, weil Alkohol aus religiösen Gründen dort kaum eine Rolle spiele.

Um den familiären Suchtfolgen entgegenzuwirken, will die am Montag gestartete zehnte bundesweite „Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien“ auf das heikle Thema aufmerksam machen. Geplant sind rund 120 Veranstaltungen in mehr als 60 Städten. In Düsseldorf etwa findet am 16. Februar eine entsprechende Veranstaltung im Rather Familienzentrum statt. Der Verein fordert zudem ein flächendeckendes und regelfinanziertes Hilfesystem für die Kinder.