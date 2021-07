Mehr Ermittler im Einsatz : Fälle von Kinderpornografie in NRW mehr als vervierfacht

Fälle von Kinderpornografie in NRW mehr als vervierfacht

Eine Kriminaloberkommissarin sitzt in einem Büro vor einem Auswertungscomputer auf der Suche nach Kinderpornografie und Fällen von sexuellem Missbrauch. (Archivfoto) Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Es ist einerseits schockierend, andererseits befreiend: Technisch stark aufgerüstete Ermittler enttarnen immer mehr Pädokriminelle. In einigen Bereichen haben sich die Zahlen vervielfacht. NRW-Innenminister Reul verstärkt seine Kampfansage an die Verbrecher.

Die Zahl der aufgedeckten Fälle von „Kinderpornografie“ hat sich laut polizeilicher Kriminalstatistik in Nordrhein-Westfalen innerhalb von fünf Jahren vervielfacht. Auch die entdeckten Fälle von Kindesmissbrauch stiegen dank erheblich ausgeweiteter personeller und technischer Ressourcen aufseiten der Ermittler demnach zwischen 2016 und 2020 beträchtlich.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf: „Je mehr wir hinsehen, desto mehr Fälle werden wir finden.“ Genau das spiegele die Kriminalstatistik wider.

Wurden 2016 in NRW 2334 Fälle von Kindesmissbrauch erfasst, waren es demnach im vergangenen Jahr mit 3353 Fällen fast 44 Prozent mehr (2019: 2805 Fälle). Bei „Kinderpornografie“ haben sich die Fallzahlen im Fünf-Jahres-Vergleich sogar mehr als vervierfacht: von 1025 Fällen (2016) auf 4776 Fälle im vergangenen Jahr (2019: 2359). 2020 wurden nach Angaben des Düsseldorfer Innenministeriums fast 90 Prozent aller bekannt gewordenen Fälle von Kinderpornografie in NRW aufgeklärt und gut 81 Prozent der Missbrauchsfälle.

Wie die CDU gegen Pädokriminelle vorgehen will

Kampf gegen Kindesmissbrauch : Wie die CDU gegen Pädokriminelle vorgehen will

Im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Abbildungen solcher Taten - in der Kriminalstatistik als „Kinderpornografie“ bezeichnet - sei in den Jahren nach Bekanntwerden des ersten monströsen Missbrauchskomplexes Lügde sehr viel bewegt worden, bilanzierte Reul. So sei die Zahl der Ermittler seit 2019 auf 400 Mitarbeiter vervierfacht worden. Gleichzeitig würden sie besser ausgerüstet mit mehr und neuerer Technik. Außerdem gebe es inzwischen Erschwerniszulagen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Videos und Audiodateien von Kindesmissbrauch sichten und anhören müssten sowie Betreuungsangebote.