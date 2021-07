Jahrhunderthochwasser : Die Katastrophe legt die Defizite offen

Meinung Der Zivilschutz in Deutschland ist kompliziert und mangelhaft. Da konnten auch die frühzeitigen Warnungen vor dem Unwetter kaum helfen.

Eines kann man vorneweg sagen: Die Warnung vor dem Unwetter ist rechtzeitig erfolgt, auch wenn wichtige Details fehlten. Die Reaktion darauf verlief allerdings uneinheitlich. Und wie so vieles in Deutschland sind die Wege der Information, der Koordinierung und der Ausführung äußerst verschlungen. So richtig es ist, dass die Kommunen vor Ort mit lokalen Naturereignissen umgehen, so zutreffend ist es auch, dass diese Katastrophe die Gemeinden überfordert hat.