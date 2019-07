Kommentar zur Mobilen Digitalwerkstatt : Digitales Geschmäckle

Meinung Das NRW-Schulministerium hat ohne Ausschreibung einen Auftrag an ein Unternehmen vergeben, dessen Chefin vorher an die FDP gespendet hatte. Alles sauber, sagt das Ministerium. Doch damit macht man es sich zu einfach.

Da ist sie wieder, die Mövenpick-Partei. Kaum spendet jemand für die FDP, kann er sich Gefälligkeiten sicher sein. So war es, als die FDP im Bund die Mehrwertsteuer für Hotel-Übernachtungen halbierte. Und so ist es jetzt in NRW, wo eine Digital-Unternehmerin an die Partei gespendet hat, nur um kurz darauf ohne Ausschreibung einen Auftrag für einen Digitalbus zu bekommen.