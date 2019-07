Soziales : Ministerium: Pflegeheim übervorteilt Bewohner

Ein Carpe-Diem-Senioren-Park in Wermelskirchen. Das Unternehmen betreibt bundesweit 26 Standorte, davon mehrere in NRW. Foto: Jürgen Moll/Moll, Jürgen (jumo)

Der Pflegeheimbetreiber Carpe Diem stellt offenbar zu hohe Rechnungen aus.

Laut NRW-Gesundheitsministerium stellt der Pflegeheim-Betreiber „Carpe Diem“ einem großen Teil der Bewohner überhöhte Heimentgelte in Rechnung. Das Ministerium fordert die Interessenvertretungen der Pflegeheim-Bewohner auf, Widerstand dagegen zu organisieren.

In dem Schreiben des Ministeriums, das unserer Redaktion vorliegt, ist von Hinweisen „auf eine finanzielle Übervorteilung der Bewohnerschaft und eine Irreführung als Verbraucher“ die Rede. Die Behörde hat den Bewohnerbeiräten eine Liste mit empfohlenen Rechtsberatungen ausgehändigt. Es würden „jeden Monat zu hohe, da nicht genehmigte Kosten berechnet“, so das Schreiben.

Augenscheinlich geht es um kleine Beträge. „Im Schnitt um rund 33 bis 38 Euro pro Monat und pro Person“, schätzt Holger Bremer, der dem Bewohnerbeirat einer Carpe-Diem-Einrichtung in Euskirchen vorsteht. Für die Betroffenen sei das viel Geld hätten nach Abzug der Pflegeheim-Kosten „ nur noch ein Taschengeld von 100 im Monat übrig“, sagt Bremer. Carpe Diem betreut 2000 stationäre Pflegeplätze an bundesweit 26 Standorten, darunter mehrere in NRW. Hauptsitz ist Wermelskirchen.