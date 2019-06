Vorwurf der Vetternwirtschaft : Anwälte geben Schulministerin recht

Düsseldorf Die Auftragsvergabe ohne Ausschreibung sei nicht zu beanstanden, sagen die Juristen.

Die Opposition wirft der Ministerin vor, der Firma einer Parteispenderin ohne Ausschreibung einen Auftrag für einen Digitalbus zugeschanzt zu haben, der Grundschulen in NRW anfährt. Im Landtag kritisierte der schulpolitische Sprecher Jochen Ott (SPD) am Mittwoch: „Einschließlich der absehbaren Folgeaufträge wurde der Schwellenwert von 750.000 Euro überschritten, ab dem eine Ausschreibung erforderlich ist.“ Schulstaatssekretär Mathias Richter widersprach: „Sobald die Markterkundung keinen Wettbewerber ergibt, spielt der Schwellenwert keine Rolle mehr.“ So äußerten sich auch die Anwälte: „Der Schwellenwert ist nur sekundär relevant.“ Zudem könne die Landesregierung den Digitalbus-Vertrag jederzeit kündigen, falls ein neuer Wettbewerber auftauche, ergänzte Luther-Vergaberechtsexperte Martin Steuber. Ministerin Gebauer versicherte im Landtag: „Wir haben uns an Recht und Gesetz gehalten.“