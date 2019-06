Innenministerium legt Zahl vor : Behörden beobachten 14 rechtsextreme Gefährder in NRW

Exklusiv Düsseldorf In NRW werden derzeit 14 sogenannte rechtsextreme Gefährder beobachtet. Das sagte das NRW-Innenministerium unserer Redaktion. Von ihnen gehe ein erhöhtes Sicherheitsrisiko aus.

Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang ergänzte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Innenministerium und dem Bundeskriminalamt, der mutmaßliche Täter habe in den späten 1980er Jahren seine "rechtsextremistische Karriere" begonnen und rechtsextremistische Straftaten begangen. Seitdem sei er auf dem Radar des Verfassungsschutzes gewesen. In den vergangenen Jahren sei der Mann aber nicht mehr so deutlich in Erscheinung getreten. Einen letzten Eintrag bei den Sicherheitsbehörden gab es laut Seehofer 2009.