Pressekonferenz im Fall Lübcke : Verdächtiger Stephan E. hatte „rechtsextremistische Karriere“

Kassel/Niestetal Die Hintergründe des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sind nach den Worten von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) weiter unklar. Am Dienstag gaben Ministerium, Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt eine Pressekonferenz.

Im Mordfall Walter Lübcke ermitteln die Behörden nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in alle Richtungen. Die Hintergründe seien noch nicht vollends aufgeklärt, sagte Seehofer am Dienstag in Berlin.

Der 45-jährige Stephan E. sitzt seit Sonntag unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. Der 65-jährige Walter Lübcke war am 2. Juni spätabends vor seinem Wohnhaus mit einem Kopfschuss getötet worden. Am Montag hatte der Generalbundesanwalt die Ermittlungen in dem Fall an sich gezogen, weil er von einem rechtsextremistischen Hintergrund der Tat ausgeht. Zuvor war der 45-jährige Stephan E. als Tatverdächtiger festgenommen worden.