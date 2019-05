Ex-Salafismus-Prediger : Sven Lau gilt immer noch „Gefährder“

Düsseldorf Die Sicherheitsbehörden behalten den Ex-Salafisten im Auge.

Wie so oft wütet der Volkszorn besonders laut in den sozialen Netzwerken: „Vorzeitige Haftentlassung: Salafistenprediger Sven Lau kommt frei. (...) Sind deutsche Gerichte einfach nur dumm oder ist das Absicht? Einmal Salafist, immer Salafist“, schreibt @AliCologne auf Twitter. Ein anderer Nutzer poltert unter seinem Klarnamen bei Facebook: „Was stimmt mit unseren Gerichten nicht??? Dieser Abschaum gehört lebenslag weggesperrt.“

Auf viele wirkt Sven Laus vorzeitige Haft-Entlassung wie eine Provokation. Gnade für einen verurteilten Terror-Unterstützer, der nach Überzeugung eines deutschen Gerichts junge Männer an die islamistische Kampfgruppe „Jamwa-Miliz“ vermittelt hat? Der laut Urteil einen Vorläufer des „Islamischen Staates“ mit technischem Gerät versorgt hat? Der eigentlich fünfeinhalb Jahre Haft in einem Willicher Gefängnis absitzen sollte, nachdem er sich mit einschlägigen Aktionen wie der später verbotenen Koran-Verteil-Aktion „Lies!“ und Auftritten als uniformierter Scharia-Polizist in Wuppertal einen Ruf als „Staatsfeind Nummer 1“ (Focus) erarbeitet hatte?