Mordfall Lübcke : NRW-Verfassungsschutz befürchtet „rechtsterroristische Strukturen“

Rechtsextremisten bei einer Kundgebung (in Dortmund, Archiv). Foto: dpa/Bernd Thissen

Berlin Nach dem offenbar rechtsextrem motivierten Mord an Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke spricht Bundesinnenminister Seehofer von einem „Alarmsignal“. In NRW beobachtet der Verfassungsschutz, dass sich Rechtsextreme zunehmend radikalisieren.

Hinter dem Mord an Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke steckt offenbar ein rechtsextremistisches Motiv – Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat diese Erkenntnis als „Alarmsignal“ gewertet und eine Bekämpfung des Rechtsextremismus „mit allen Mitteln des Rechtsstaats“ angekündigt.

Am Wochenende war ein 45-jähriger Rechtsradikaler unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, nachdem Ermittler seine DNA am Tatort gefunden hatten. Der CDU-Politiker Lübcke war Anfang Juni auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Zuvor war er wegen migrationsfreundlicher Äußerungen bedroht worden, unter anderem in den sozialen Medien.