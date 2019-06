Zukunft der SPD : Kutschaty traut sich den SPD-Bundesvorsitz zu

Düsseldorf Der SPD-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag, Thomas Kutschaty, traut sich den Bundesvorsitz zu. Im Landesvorstand war man überrascht von dem Vorstoß.

Dass Kutschaty und SPD-Landeschef Sebastian Hartmann keine engen Freunde sind, ist zwar kein Geheimnis. In jüngster Zeit aber hatte sich die Chemie zwischen den beiden verbessert, hieß es in beider Umfeld. Auch sei der Zeitpunkt für eine solche Ankündigung unglücklich gewählt: Zum einen viel zu früh, weil eine neue SPD-Spitze möglicherweise erst zum Bundesparteitag im Dezember gewählt wird. Zum anderen will die Bundes-SPD erst am Montag in Berlin über das weitere Vorgehen beraten.