Kommentar zur NRW-Justiz : Biesenbach ist kein Sprüchkopfer

Düsseldorf Als Oppositionspolitiker hat Peter Biesenbach (CDU) die zu langen Strafverfahren in NRW stets scharf kritisiert. Jetzt ist er seit über zwei Jahren Justizminister. Aber die Zahlen bessern sich nicht. Warum Biesenbach trotzdem kein Sprücheklopfer ist.

Gegen NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) stehen zwei Vorwürfe im Raum. Der schwerere: Die Opposition und Teile der Polizei werfen ihm vor, dass die Gerichte in NRW immer länger brauchen, um Straftäter zu verurteilen. Der kleinere Vorwurf lautet: Biesenbach habe als früherer Oppositionspolitiker die langen Verfahrenszeiten selbst stets kritisiert und liefere jetzt nicht entsprechend. Deshalb sei er unglaubwürdig.

An dem kleineren Vorwurf ist etwas dran. Als Oppositionspolitiker nahm Biesenbach den Mund bei diesem Thema tatsächlich etwas zu voll. Deshalb sind Teile der aktuellen Statistik jetzt für ihn peinlich. In der Opposition fordert und kritisiert es sich eben leicht. In der Regierungsverantwortung ist es wesentlich schwieriger, die beklagten Schieflagen dann auch zu korrigieren. Nun stoßen Biesenbach seine markigen Sprüche aus Oppositionszeiten sauer auf. Aber welcher Minister hätte dieses Problem nicht?