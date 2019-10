Krefeld : Neuer Anlauf für interkommunales Gewerbegebiet

Krefeld Fachleute stufen das Projekt an der A44 zwischen Krefeld und Meerbusch als herausragend für die wirtschaftliche Entwicklung der Region ein.

(vo) Krefeld und Meerbusch unternehmen einen neuen Anlauf, Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen über ein interkommunales Gewerbegebiet an der A44 zu bringen. Bei der Immobilienmesse Expo in München haben sich Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer und Meerbuschs Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage mit IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz darauf verständigt, rasch ein Eckpunktepapier vorzulegen. Wirtschaftsexperten stufen das Projekt als exzellent für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region ein.