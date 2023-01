Kroatien Wenn die Ex mit der Axt ...

Im zweiten Raum hängt SIE hoch an der Wand. Ganz am Ende, hinter neun anderen Exponaten. Doch diese anderen lässt man links stehen, denn SIE hat besondere Anziehungskraft. Wie magnetisiert strömen die Besucher zu IHR – der sogenannten „EX-AXT“. Kein handliches Hackebeil, sondern ein brachiales Attacke-Teil – mit robustem, langen Holzschaft und scharfer, klotziger Klinge. Daneben, an der Wand, die Geschichte dazu – von einem lesbischen Paar in Berlin: Kaum eingezogen in die gemeinsame Wohnung, sich ewige Treue schwörend, bricht Frau Nummer 1 zur Auslandsreise auf. Wieder zurück, beichtet ihr Frau Nummer 2, sie liebe doch eine andere. Spricht‘s und verreist mit dieser neuen Flamme – für 14 Tage. Die sitzengelassene Frau Nummer 1 kauft sich die Axt und zerlegt täglich ein Möbelstück ihrer Ex, schichtet die Trümmer fein säuberlich auf und schickt die Axt später ans „Museum of Broken Relationships“ – mit dem Hinweis, das Werkzeug habe sich in ihren Händen während der zwei Wochen Gebrauch zum Therapie-Instrument gewandelt.