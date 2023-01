Sachsen Abgefahren

Mehr als 115 Jahre Automobilgeschichte. Über 160-mal Lack, Leder und Chrom. Über 500 PS an einem Rennwagen der Auto Union. Und über 20 Gefühlswelten. Das sind einige der Superlative, mit denen das August Horch Museum in Zwickau aufwartet. Am originalen Standort und an der Geburtsstätte der Marke Audi kann man Pioniergeist und Erfindungsreichtum sehen, fühlen, hören und sogar riechen. Etwa im Arbeitszimmer des begnadeten Konstrukteurs Dr. August Horch, dessen Name auf Latein zu „Audi“ wurde. Und er selbst zum Herrn der Ringe, als 1932 die vier sächsischen Hersteller Horch, Audi, DKW und Wanderer zur Auto Union AG fusionierten – zum Firmenlogo wählten sie die vier verschlungenen Ringe.