Venedig, Wien, Budapest Ausgeschlafen ans Ziel – mit dem Nachtzug in europäische Metropolen

Die ÖBB führt Kooperationen mit Partnerbahnen in der Schweiz (SBB), in Italien (Trenitalia), in Frankreich (SNCF) und in den Niederlanden (NS). Davon profiieren Reisende in NRW. So macht der Nightjet von Amsterdam nach Wien, Innsbruck oder nach Zürich Halt in Düsseldorf, Köln und Bonn. Von Stuttgart aus geht es in die Lagunenstadt Venedig.