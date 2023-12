Kunst in Mönchengladbach Ein Kartenprojekt gegen Geringschätzung und Gewalt

Bunte, comicartige Bilder hängen an den Wänden der Frauenberatungsstelle an der Kaldenkirchener Straße 4. Was auf den ersten Blick fröhlich und heiter wirkt, macht auf den zweiten Blick recht nachdenklich: Ein Paar sitzt in einem Auto. Die Frau sagt: „Kannst du mal ein bisschen langsamer fahren?!“ Der Mann antwortet: „Ich könnte, aber ich will nicht.“