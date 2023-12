Siham El-Maimouni moderiert Lesung von Julia Voss Hilma af Klint setzt die Menschheit in Erstaunen

Ab dem 16. März 2024 zeigt das Museum K20 in Düsseldorf eine große Ausstellung zu der vor dann 75 Jahren gestorbenen schwedischen Künstlerin Hilma af Klint (1862-1944). In Beziehung gesetzt werden ihre Werke dort mit denen des vier Jahre jüngeren Wassily Kandinsky, denn beide zählen zu den „Erfindern" der abstrakten Malerei. Co-kuratiert wird diese Schau von Julia Voss, die jetzt im Lehmbruck-Museum aus ihrer weltweit ersten Biografie der Künstlerin unter dem Titel „Hilma af Klint - Die Menschheit in Erstaunen versetzen" las.