Europa und die Welt Zeitliche Punktlandung - Diese Airlines sind besonders pünktlich

Spitzenreiter in Sachen Pünktlichkeit ist die brasilianische Billigfluggesellschaft Azul Airlines. Mit 88.93 Prozent in der Kategorie „rechtzeitige Ankunft“ schneidet sie 2022 im weltweiten Vergleich am besten ab. Als besonders pünktlich gilt ein Flug demnach, wenn er innerhalb von 15 Minuten nach der geplanten Ankunft am Gate ankommt. Dementsprechend fliegt er auch spätestens 15 Minuten nach dem geplanten Abflug ab.