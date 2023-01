Österreich Nur Fahren ist schöner

Jörg Freeses Gelassenheit macht sich schließlich bezahlt, und auch der Sonne gelingt es, vollends die letzten Dunstfetzen zu vertreiben und für freundlichstes Himmelsblau zu sorgen. In aller Ruhe geht das Team nun die Startvorbereitungen an: Die knallgelbe Ballonhülle wird auf dem nun strahlend weißen Schnee ausgerollt. Mittels gigantischem Ventilator wird der Ballon etwa zur Hälfte mit Luft gefüllt und anschließend mittels Gasbrenner angewärmt, bis sich das Luftfahrzeug allmählich aufrichtet. Die Mannschaft klettert in den Korb, Pilot Jörg gibt Gas mittels kurzen Betätigens des Brenners und der Ballon beginnt wie von Geisterhand gesteuert zu schweben. Mit ungeahnter Sanftheit geht es aufwärts, ohne ein einziges Geräusch entfernt sich das Fahrzeug vom Boden. Weil das Fluggerät leichter ist als Luft, sagt man „fahren“ statt „fliegen“, auch weil die Brüder Montgolfiere 1783 sich mit ihrem ersten Ballon antriebslos im Luftmeer bewegten, quasi als eine Schifffahrt in der Luft, hat sich der Begriff „Ballon fahren“ im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert. Dies allerdings ausschließlich in der deutschen Sprache. Und jeder, der einmal das Privileg genießen durfte, eine solche Ballonfahrt zu machen, achtet peinlichst genau darauf nicht den Begriffs-Fauxpas zu begehen und vom „Fliegen“ zu sprechen.