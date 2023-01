Darmstadt Lebensreformer von damals und heute

In diesem Paradies ist nichts dem Zufall überlassen. Die Anlage ist streng nach kosmologischen Zahlenverhältnissen konstruiert. Auch die Kornkreis-Symbolik taucht immer wieder auf, auf den Gartenlaternen genauso wie auf Fliesen oder Zimmerschlüsseln im Haus. Allgemein gelten Kornkreise als mysteriöse Land-Art-Projekte, für die in Getreidefeldern Halme so umgeknickt oder gemäht wurden, dass sie aus der Luft wahrnehmbare Muster ergeben. Vor allem in England sind sie verbreitet. „Wie sie entstehen, weiß man nicht“, versichert Jürgen Lannert, seit 22 Jahren Artist in Residence in der Villa. Er empfängt seine Gäste im maßgeschneiderten Anzug aus Himalaya-Brennnesseln. Schon mit 14 Jahren hat er sich Design-Zeitschriften aus halb Europa schicken lassen, später eine Schreinerlehre gemacht sowie Kunst und Architektur in London und New York studiert. Seit zwei Jahrzehnten widmet er sich nun dem Darmstädter Projekt, für ihn eine Lebensaufgabe.