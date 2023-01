Mallorca Im Blütenmeer

Ende Januar ist es meist so weit: Während bei uns noch Winter herrscht, explodieren auf Mallorca die Mandelbaum-Knospen bei angenehmen 15 bis 20 Grad in weiße und roséfarbene Wolken. Im Normalfall etwas eher in den Ebenen im Inselinneren, etwas später im Tramuntana-Gebirge im kälteren Nordwesten. Auch das Wetter spielt eine wichtige Rolle – in harten Wintern verschiebt sich das Schauspiel nach hinten, in ganz seltenen ganz harten fällt‘s bei verheerenden Spätfrösten auch aus. Wer ganz sicher gehen will, kommt am besten Mitte Februar zur Hochzeit der mehrwöchigen Blühperiode – dann zeigen sich die sieben Millionen Models im vollsten und schönsten Blütenkleid. Die Geschichte der Mandelblüte auf Mallorca reicht weit zurück. Im Jahr 903 brachten die Mauren den Mandelbaum aus dem Orient mit; seither gehört er zur hiesigen Landwirtschaft wie die Oliven und der Wein. Ihren Siegeszug erlebte die Mandel auf der Insel dann im 19. Jahrhundert. Als eine Reblausplage einen großen Teil der Weinreben vernichtete, suchten und fanden die Bauern eine Alternative: Sie setzten vermehrt auf den Anbau von Mandelbäumen. Eine Entscheidung, die Mallorca bis Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem der größten Mandelanbaugebiete weltweit machte und bis heute das Landschaftsbild der Baleareninsel prägt.