Schiffe für jede Gelegenheit : Schwimmende Veranstaltungsorte

Eine Party mit Hunderten Gästen ist kein Problem. Foto: Köln-Düsseldorf Rheinschiffahrt GmbH/Robin Wurster

Große und kleinere Eventschiffe bieten den Gästen weitaus mehr als bloß eine Fahrt über die Flüsse entlang des Stadtpanoramas.

(rps) Schiffe sind längst mehr als ein reines Fortbewegungsmittel auf dem Wasser. Die meisten Menschen verbringen die Reise auf großen Kreuzfahrtschiffen oft wie auf einem schwimmenden Urlaubsdomizil, das alles hergibt, was das Herz begehrt, und das sie während der ganzen Reise nicht mehr verlassen müssen, wenn sie nicht wollen. Mit Freizeitangeboten von Wellness und Sport bis hin zu Sportangeboten sowie Restaurants und Bars ist für viel Abwechslung an Bord gesorgt. Mehr als 300 Kreuzfahrtschiffe fahren aktuell durch die Weltmeere in alle erdenklichen Ecken dieser Erde.

Wer auf einem Schiff eine schöne Zeit verbringen möchte, braucht jedoch nicht in die Ferne reisen. Denn auch auf den Flüssen in Deutschland gibt es genügend Schiffe, auf denen man die angenehmen Dinge des Lebens erleben kann. Denn Feiern und andere Veranstaltungen müssen schließlich nicht immer an Land stattfinden. So genannte Eventschiffe sind schwimmende Veranstaltungsräume, die sich auch Privatleute mieten können. Eine Hochzeitsfeier auf dem Rhein, der Donau, Elbe oder Mosel, bei dem die Hochzeitsgesellschaft auf Deck eines Schiffs tanzt, ist keine Seltenheit mehr.

Firmenfeiern mit Galadinner inklusive Sonnenuntergang mit tollem Ausblick sind ganz besondere Events für alle an Bord. Wer seine Betriebsfeiern auf den schwimmenden Veranstaltungsorten verbringt vermittelt Solidarität unter den Kollegen und das Gefühl „Wir sitzen alle in einem Boot.“

Das Tolle an solchen Partyschiffen ist auch: Sie kommen auf den Wasserwegen auch den Gästen entgegen und bringen sie an fast jeden Ort am Wasser, während die Feiernden gleichzeitig in entspannter Runde oder rauschend auf dem Partyschiff feiern. In Düsseldorf, Köln, Duisburg, Hamburg, Frankfurt, Berlin und Stuttgart gibt es eine Vielzahl an Schiffen zum Mieten und das in jeder Größe. Einige sind groß genug um mehreren Hundert Menschen Platz zu bieten, manche sogar für über 1000 Besucher.

Ein Eventschiff ist die perfekte Eventlocation, um einen außergewöhnlichen Abend oder Tag zu verbringen. Mittlerweile gibt es eine große Auswahl, je nachdem, ob man nach rustikalem Charme, einem edlen Ambiente oder die Nostalgie eines alten Salonschiffes sucht. Viele für die Flussfahrt ausrangierte Schiffe sind restauriert und liegen permanent an einem Ort vor Anker. Sie beheimaten Restaurants, Bars oder Discotheken zum Feiern und Verweilen – meist vor tollem Panorama. Auch Geburtstagsfeiern, Jubiläen oder Hochzeiten kann man auf dem fest vor Anker liegenden Schiff feiern.

Eventschiffe eignen sich besonders für große Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen. Gerade jetzt zu den Feiertagen wie Weihnachten oder über Silvester bieten diese Schiffe ein unvergessliches Erlebnis, das den Gästen sehr lange in Erinnerung bleibt.

Gerade in größeren Städten, die an einem Fluss liegen wie Düsseldorf und Köln, Frankfurt und Mainz, Berlin und Hamburg tummeln sich auch unzählige kleinere Ausflugsschiffe, die sich für Stadtrundfahrten auf dem Wasser, so genannte Panoramafahrten anbieten. Dabei können Touristen den Anblick auf die Stadt genießen oder Ortsansässige ihre Heimat aus einer ganz neuen Perspektive entdecken. Andere Ausflugsschiffe pendeln in die Nachbarstadt und zurück und bieten Entschleunigung und eine Auszeit vom Alltag.

Seit einigen Jahren werden auch Eventschiffe und Partyschiffe immer beliebter. Schifffahrtgesellschaften preisen sie als außergewöhnliche, schwimmende Orte für Veranstaltungen, Shows oder Feiern an. Diese Schiffe fahren keine weiten Strecken oder unternehmen feste Linienfahrten, sie sind vielmehr mobile Eventlocations.

Eine außergewöhnliche Veranstaltung erhält durch Eventschiffe ein außergewöhnliches Ambiente. Bereits ab 25 Personen kann man sich ein ein ganzes Schiff mieten. Die größten fassen bis zu 1600 Menschen. Ob klassisch oder modern, gemütliches Partyschiff oder einzigartiges Eventschiff – es gibt für jeden Anlass die passende Lösung.

Partyschiffe sind eine der besten Möglichkeiten, möglichst lange zu feiern. Ein Partyboot ist alles in einem: Disco, Restaurant und Hotelzimmer. Aus diesem Grund bleibt viel Zeit, sich ausgiebig zu amüsieren und mit dem Schiff anzulegen und an Land in den Clubs und Discos der Stadt weiterzufeiern.

Auf Eventschiffen ist Platz für mehrere Hundert Gäste. Foto: Köln-Düsseldorfer

Auf Eventschiffen wie der finden auch hochkarätige Dinnerfahrten mit Spitzenköchen statt. Foto: Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt GmbH

Vom Schiff aus kann man auch wunderbar ein Feuerwerk bewundern. Foto: Getty Images/iStockphoto/EKH-Pictures