Brauchtum in Neuss : Lanzerather können ihr Erntedankfest feiern

Lanzerath Sollte die Corona-Pandemie ihnen in gut neun Monaten nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung machen, dann können die Lanzerather ihr traditionelles Erntedankefest am 1. und 2. Oktober 2022 endlich wieder feiern.

„Wir bekommen nur Absagen“, teilte Markus Fröhmelt, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Lanzerath mit. „Es sieht so aus, als müssten wir nach über 50 Jahren unser Fest auch 2022 ausfallen lassen, und das aller Voraussicht nach nicht wegen der Pandemie, sondern weil wir keinen Partner finden“, sagte Fröhmelt und wandte sich mit einem Hilferuf an die unsere Redaktion. Und der hatte Erfolg. Denn nach einem Artikel über die Not des Vereins, gingen gleich mehrere Angebote bei Fröhmelt ein – und nun scheint zumindest theoretisch alles in trockenen Tüchern zu sein. Michael Entrop vom Brauereiausschank Frankenheim in Holzheim habe, so Fröhmelt, der Dorfgemeinschaft ein Angebot gemacht. „Bei einem gemeinsamen Treffen konnten wir auch schon die Einzelheiten klären“, sagt Markus Fröhmelt hörbar erleichtert. „Ich konnte einen Zeltwirt organisieren, und den Ausschank übernehmen wir“, sagt Entrop.