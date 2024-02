Grönland Tausend Kilometer ohne Menschen

Dass diese Reise etwas Besonderes wird, zeigt sich schon beim Anflug. Gut zwei Stunden nach dem Start in Keflavik auf Island steuert die Chartermaschine von Atlantic Airways auf die ersten Inseln und Fjorde der grönländischen Ostküste zu. Blaue Buchten, ein paar grüne Täler und viel Geröll ziehen unter dem Fenster dahin. Dann kommt das Eis. Erst in schmalen schmutzigen Zungen, dann in mächtigen Strömen und schließlich in einem kolossalen Buckel, der sich 3000 Meter hoch über die Insel wölbt. In einer steilen Kurve folgt die Maschine fast zwei Stunden lang dem Eisschild, bis auf der anderen Seite ganz unten erneut ein Fjord in der Abendsonne auftaucht, mit einem winzigen Schiff darin.