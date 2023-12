Von Holland nach Deutschland Der Weg ist das Ziel

Bekannt wurde es durch die Konzeption von Hochsee-Kreuzfahrtschiffen. „Es wird immer zeitgleich an drei bis vier Ozeanriesen gearbeitet, sodass drei pro Jahr ausgeliefert werden können“, sagt Willmann, während die Besucher den Baufortschritt in den imposanten Hallen durch eine breite Fensterfront verfolgen. Gigantisch! Von der Hunte biegt die „Thurgau Saxonia“ in die erheblich breitere Weser ein, an der sich die Hansestadt Bremen 40 Kilometer entlangzieht. Der heutige Liegeplatz ist zentrumsnah unweit des Dreimasters „Alexander von Humboldt“, der vor der Sankt-Martini-Kirche vor Anker liegt. Zur Böttcherstraße mit ihrer expressionistischen Backsteinarchitektur und zum „Schnoor“ sind es nur ein paar Schritte. Es ist das älteste Viertel Bremens mit circa 100 kleinen Häusern aus unterschiedlichen Epochen, die wie an einer Schnur aufgereiht sind. Auch ein Blick auf die Stadtmusikanten am Rathaus und in den Sankt-Petri-Dom gehört zum Pflichtprogramm. Mit Hilfe der modernen Weserschleuse wird MS „Thurgau Saxonia“ am Wasserstraßenkreuz Minden in den Mittellandkanal gehoben. Nächstes Etappenziel: Hannover. Endlich herrscht T-Shirt-Wetter! Nicht Technik, sondern Gartenkunst ist angesagt.