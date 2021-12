Schutz vor Hochwasser und mehr Natur : Renaturierung der Issumer Fleuth am Pauenweg geplant

Issum Der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg) sind rund 5,2 Millionen Euro für den Erwerb von Grundstücken von der Bezirksregierung Düsseldorf zur Verfügung gestellt worden, um Gewässern mehr Platz zu geben und damit Lebensraum für standortgerechte Tiere und Pflanzen zu bieten.

Es gibt Geld. 5,2 Millionen Euro zahlt die Bezirksregierung Düsseldorf für den Erwerb von Grundstücken für die Renaturierung der Issumer und Nenneper Fleuth. Das ist nötig, damit sich der Fluss mehr als bisher ausbreiten kann. Statt bisher stur geradeaus soll der Flussverlauf demnächst schlangenförmig sein. Wie das aussehen kann, sieht man schon jetzt an der Issumer Fleuth zwischen Rathaus und Vogt-von-Belle-Platz in Issum.

Die Vorteile zählt Ingo Plaschke, Pressesprecher der Lineg auf. Die Lineg ist die Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft, sie ist für die Unterhaltung des Gewässers verantwortlich. In trockenen Phasen, wie in den Jahren 2018 bis 2020, kann der Fluss das Wasser besser halten, in nassen Sommern, wie 2021, kann die Fleuth mehr Wasser aufnehmen und sich weiter ausdehnen. Mit der Renaturierung werde zudem ein ökologisch wertvoller Raum geschaffen. Bodenbrüter, Amphibien und Kleinstlebewesen können sich ansiedeln. Und letztlich sei so ein naturnah entwickelter Raum auch ein Stück Naherholungsgebiet für den Menschen, so Plaschke.