„Ocean Explorer“ steckt fest Luxus-Kreuzfahrtschiff vor Grönland auf Grund gelaufen

Die dänischen Behörden versicherten am Dienstag, von den Passagieren und Besatzungsmitgliedern sei niemand in Gefahr. Auch Schäden seien nicht gemeldet worden. Allerdings seien die nächsten dänischen Hilfskräfte mehr als 2000 Kilometer von der Unglücksstelle im Alpefjord entfernt. Der „Ocean Explorer“ liege seit Montag in einem Fjord etwa 1400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Nuuk, hieß es weiter.