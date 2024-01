Kruezfahrt Entdeckungstour durchs Karibische Meer

In die Calle Adolfo Rosado Salas verirren sich nur wenige Touristen. Hier wechseln sich lokale Boutiquen mit Apotheken und kleinen Restaurants ab, farbenfrohe Streetart ziert einige Mauern. Vom Trubel der lebendigen Promenade der mexikanischen Insel Cozumel mit ihren Souvenirshops ist hier nichts mehr zu spüren. Doch an der nächsten Straßenecke herrscht emsiges Treiben. Ganze Familien sausen auf Motorrollern herbei, parken unter Palmen und suchen sich einen Platz im Mercado Municipal „Benito Juarez“. In der kleinen Markthalle treffen sich die Einheimischen zum Mittagstisch und teilen sich typische Antojitos, also kleine Snacks. Gefüllte Teigtaschen und Tortillas gehen über den Tresen, wenig weiter gibt es frischen Fisch, buntes Gemüse und exotische Früchte. „Lokale Gerichte können die Gäste auch an Bord der Mein Schiff 6 probieren“, verrät Küchenchef I Nyoman Korpriawan, der bereits seit 15 Jahren für TUI Cruises auf hoher See arbeitet und heute auf dem lokalen Markt neue kulinarische Ideen sammelt. „Ich gehe möglichst oft an Land, probiere verschiedene Speisen und tausche mich mit den Köchen aus.“ Und so können die Kreuzfahrtgäste jeden Tag neue regionale Menüs ausprobieren.