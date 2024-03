Ägypten Relaxen wie ein Pharao

Ein Mund, ein gebeugter Unterarm und drei Striche. Eindeutig. Aber was macht man mit dem T-Shirt, der Krone und der Wunderlampe? Wie soll aus diesen Zutaten am Ende duftendes Lavendelöl werden? Hamdi Youssef legt den Finger nochmal an die eingemeißelten Zeichen und erklärt geduldig: „Achtung – von oben nach unten lesen! Hier Lavendelblüten, die werden vermischt mit Öl aus dieser Flasche; dann in der Wüste eingraben – das Zeichen ist keine Krone, das bedeutet sandiges Hügelland. Und nach 63 Nächten haben wir hochkonzentriertes Lavendelöl.“