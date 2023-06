Mit Europas schönster Mittelgebirgsbahn an den Bodensee Rendezvous im Stundentakt

„Hornberg“ kündigt der Monitor im Abteil an, als die Bahn Hausach verlässt. In Hornberg, wo das berühmte Schießen bei großem Aufwand wenig Wirkung erzielte, balanciert der Zug hoch über den Hausdächern der Stadt auf einem 150 Meter langen Viadukt den ausladenden Kehrschleifen entgegen. Die Bahn fährt Ringelreihen, was eben noch vorne war, ist jetzt hinten. Viel zu erleben gibt es auch im tiefsten Schwarzwald in Triberg, wo über sieben Kaskaden Deutschlands höchste Wasserfälle 160 Meter ins Tal stürzen, die größte und die kleinste Kuckucksuhr der Welt schlagen und das Schwarzwaldmuseum mit alten Musikautomaten die gute alte Zeit zum Klingen bringt. In St. Georgen erreichen Fahrgäste 805 Meter über dem Meeresspiegel den Scheitelpunkt ihrer Reise. Jetzt geht es wieder abwärts. Schnurstracks an den Bodensee, oder mit Zwischenstopp zu einem weiteren Höhepunkt der „Engen“ heißt. Die denkmalgeschützte Altstadt des hübschen Städtchens mit seinen buckligen Gassen und schiefen bunten Häusern ist eines der besterhaltenen Stadtensembles in Süddeutschland. Wie im Mittelalter sprudeln zahlreiche Brunnen mit ihren „erzählenden“ Skulpturen.