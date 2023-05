Wellness Kaiserlicher Kurort mit Wasser als Lebenselixier

Heilwasser direkt aus dem Brunnen trinken und echtes Emser Salz inhalieren, ins warme Thermalbad eintauchen und in der Thermenlandschaft am Lahnufer entspannen: Ein Wellness-Urlaub in Bad Ems bringt neue Energie für Körper, Geist und Seele. Im Kurort in Rheinland-Pfalz kann man dem Alltagsstress entfliehen und neue Kraft tanken. Die Heilquellen waren schon bei den Römern bekannt und machten Bad Ems zu einem der berühmtesten Badeorte Deutschlands und verschafften ihm in seiner Glanzzeit im 19. Jahrhundert Ehrentitel wie Kaiserbad, Sommerhauptstadt Europas, Klein Nizza und sogar Weltbad. Vor zwei Jahren hat die Unesco Bad Ems als Teil des Welterbes „Great Spa Towns of Europe“ anerkannt, weitere zehn renommierte Kurorte in Europa erhielten diese hohe Auszeichnung. Bad Ems bietet Gesundheits- und Wellness-Angebote, vom „Kurlaub“ über Ayurveda bis zur modernen Therme.