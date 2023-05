Quer durch Deutschland Die besten Direktverbindungen mit dem 49-Euro-Ticket

Das Deutschlandticket macht nicht auf allen Strecken Sinn: Wer etwa von München nach Hamburg reist, sitzt mit über zwölf Stunden Fahrtzeit einen halben Tag lang im Zug und muss viele Umstiege in Kauf nehmen. Da lohnt sich der Kauf eines ICE-Tickets tatsächlich mehr, denn so ist man in der Hälfte der Zeit am Ziel - und das per Direktverbindung.