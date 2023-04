Tipps für den Familienurlaub Diese 10 Campingplätze in Deutschland sind besonders kinderfreundlich

Der Campinplatz Camping Stover Strand Kloodt liegt in der Nähe von Hamburg. Wer gerne ausgiebige Fahrradtouren unternimmt, wird dort garantiert geeignete Strecken finden. In den Elbmärschen können Kinder außerdem Biber und Störchen in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Und dann wäre da noch der Heide Park Soltau, in dem sich eine der höchsten Holzachterbahnen der Welt befindet.