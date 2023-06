Nachhaltiger Urlaub Ganz viel Bio im Naturpark Steinwald

Nachhaltigkeit ist für viele Menschen nicht nur im Alltag, sondern auch im Urlaub wichtig. Bei einer repräsentativen Umfrage des Bayerischen Zentrums für Tourismus gaben im Jahr 2022 über die Hälfte der Befragten an, dass für sie der Aspekt Nachhaltigkeit bei Reisen in den vergangenen Jahren immer wichtiger wurde oder generell schon lange entscheidend ist. Wie also die Lust nach Entspannung damit verbinden? Zum Beispiel, indem man im Natururlaub ganz viel Bio erlebt.