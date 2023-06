Niedersachsen/Thüringen Grünes Grenzland

Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg flohen Millionen Menschen vor der Roten Armee aus den einstigen deutschen Ostgebieten gen Westen oder wurden vertrieben. „Um die Lage in den Griff zu bekommen, den Zuzug zu lenken und die Ernährung sicherzustellen, wählten die britischen Besatzer diesen Ort am Rande des Eichfelds aufgrund seiner Nähe zur sowjetischen und amerikanischen Besatzungszone“, erklärt Dr. Anna Haut: „Seit September 1945 gibt es das Grenzdurchgangslager Friedland. Die Unterbringung erfolgte anfangs in notdürftig umgebauten Ställen und Zelten. Bis die ersten Holzhäuser entstanden, dienten Wellblechbaracken, die Nissenhütten, als Unterkunft und für die Versorgung.“