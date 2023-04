Eckernförde Ostsee-Urlaub für alle

Zentrum ist die lebendige Hafenstadt Eckernförde mit ihrem maritimen Flair, sie liegt nur wenige Autominuten von Kiel entfernt. Der idyllische Hafen mit den Segeljachten und Fischkuttern wird gesäumt von einer einladenden Promenade, der feinsandige Badestrand ist ebenfalls in wenigen Fußminuten erreichbar. An drei der schönsten Strände der Eckernförder Bucht sind spezielle Strand-Rollis verfügbar und Strandkörbe, die man über eine Rampe erreichen kann. Von Mai bis September sind zudem zwei Holzrampen fest installiert, die zu den Einstiegstreppen am Wasser führen, sodass einem kühlen Vergnügen auch für Menschen mit Handicap nichts im Weg steht.