Weiterbildung : Umschulung für einen beruflichen Neuanfang

Raus aus der Arbeitslosigkeit oder sich beruflich noch einmal neu orientieren: Für eine Umschulung kann es verschiedene Gründe geben. Ob die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter die Fortbildung finanziell unterstützt, hängt immer vom Einzelfall ab. Worauf es dabei ankommt.

Nicht zuletzt könnten ungelernte Beschäftigte mit einer Umschulung nachträglich einen Berufsabschluss erwerben, sagt Christian Ludwig von der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Denn mit einem anerkannten Abschluss sind die Chancen wesentlich besser, eine dauerhafte Anstellung zu finden, und der Verdienst ist in der Regel mit einer abgeschlossenen Umschulung höher als das Gehalt ungelernter Hilfskräfte.

Wer eine Umschulung machen möchte, sollte sich in einem ersten Schritt gut informieren, zum Beispiel im Internet. Dazu bietet sich etwa Kursnet an, das Portal für berufliche Aus- und Weiterbildung der Bundesagentur für Arbeit. Formale Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 18 Jahren, ein Schulabschluss sowie angemessene Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Der nächste Schritt nach der Eigenrecherche ist dann der Weg zur Agentur für Arbeit oder zum Jobcenter. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn die Umschulung von dort finanziell gefördert werden soll.

Generell ist zwischen einer betrieblichen Einzel- und einer Gruppenumschulung zu unterscheiden. Träger der betrieblichen Einzelumschulung ist der Ausbildungsbetrieb. Er muss über eine Ausbildungsberechtigung verfügen. Es wird ein Umschulungsvertrag geschlossen, die Umschulung findet dann neben dem Betrieb auch in der Berufsschule statt. Bei einer Gruppenumschulung schließen die Teilnehmer einen Vertrag mit einem Bildungsträger ab, der für die Umschulung eine Genehmigung der jeweils zuständigen Kammer benötigt. Neben dem fachtheoretischen Unterricht absolviert man dann Praktika in einem oder in mehreren Betrieben. Die Abschlussprüfung erfolgt in beiden Fällen bei der jeweils zuständigen Stelle, etwa der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer.