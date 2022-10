Schulabschluss : Müssen es immer Einser auf dem Zeugnis sein?

Ein Schulabschluss mit Bestnoten: Viele Ratgeber suggerieren, das sei für jeden mit ein paar Tricks machbar. Aber ist dem wirklich so? Jeder Schüler hat seine eigenen Stärken und besonderen Interessen. So kann auch eine Berufsausbildung der bessere Weg als das Abitur sein.

„Jeder Ratgeber ist nur so gut, wie der- oder diejenige, der oder die ihn liest“, sagt Heike Windisch, Kinder- und Jugendcoach in Düsseldorf. Die Bücher könnten den ein oder anderen guten Hinweis liefern. Aber letztendlich komme es beispielsweise darauf an, wie ambitioniert jemand beim Lernen ist.