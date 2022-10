Social Media : Sichtbar sein in den Business-Netzwerken

Sichtbar sein in den Business-Netzwerken

Ein eigenes Profil in einem Karriere-Portal kann beim Netzwerken helfen – wenn es aussagekräftig und aktuell ist. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Soziale Medien gehören für viele Menschen mittlerweile zum Alltag. Auch in der Berufswelt geht es vielfach nicht mehr ohne. Aber bringen Karriere-Plattformen wirklich etwas für das Berufsleben?

Egal, ob analog oder digital: „Wer kein gutes Netzwerk hat, der tut sich auf jeden Fall schwerer in der Arbeitswelt“, meint Karriereberaterin und Buchautorin Silke Grotegut („Karriere machen mit Xing, Linkedin und Co.“). Wegen des Fachkräftemangels habe sich der Arbeitsmarkt komplett gedreht, sagt sie. „Deshalb warten die Firmen nicht mehr darauf, dass sich der Richtige schon bei ihnen meldet.“ Vielmehr gingen sie selbst auf die Suche. Da führe der Weg zwangsläufig über digitale Karriere-Netzwerke.

In Business-Netzwerken erfolgreich unterwegs zu sein, setzt Gesprächs- und Kontaktfreudigkeit voraus. Wer neu ist, sollte zunächst schauen, wen er oder sie auf der jeweiligen Plattform bereits kennt – etwa ehemalige Mitschüler, Kommilitonen oder Teammitglieder.

Magdalena Oehl erlebt häufig, dass man sich nach Events mit neuen Personen vernetzt. Der Schlüssel zum Erfolg sei Kontinuität. Möchte man sich schnell ein aktives, wachsendes Netzwerk aufbauen, müsse man regelmäßig Beiträge schreiben. „Mindestens genauso wichtig ist die Netzwerkpflege, sich also Nachrichten zu schreiben, auf Inhalte zu reagieren und auf interessante Posts hinzuweisen.“

Organisations- und Gruppenpsychologin Babette Brinkmann stimmt dem zu. Optimal sei deshalb, wenn es sich nicht als Last anfühlt sowie Kosten und Nutzen im Gleichgewicht stehen. Dann könnten Netzwerke wie Linkedin ein Gewinn sein, so die Professorin an der Technischen Hochschule Köln.