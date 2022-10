Vortrag in Schermbeck : Würdevoller Übergang vom Leben zum Tod

Schermbeck Der Schermbecker Seniorenbeirat bietet einen Vortrag über die Palliativversorgung an. Dazu wurde ein Experte aus dem Gebiet eingeladen. Worum es geht und an wen sich der Vortrag richtet.

Im Jahre 2020 wurde er Wissenschaftlicher Leiter der Niederrheinischen Akademie/SAPV (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung) in Dinslaken. Zum Versorgungsgebiet der SAPV Niederrhein gehören die sechs rechtsrheinischen Kommunen des Kreises Wesel. Gerhard ist seit dem Jahre 2014 Sprecher der Arbeitsgruppe Nichttumorpatienten der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und Vortragender auf zahlreichen nationalen und internationalen Fachkongressen. Er gehört dem Prüfungsausschuss für Palliativmedizin bei der Ärztekammer Nordrhein an. Als Dozent unterrichtet er an der Fachhochschule Münster, an der Akademie für Weiterbildung im Bereich der Palliativ-Stationen in Zürich, an der Fachhochschule im schweizerischen Wallis und an weiteren Institutionen.