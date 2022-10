„Grundsätzliche Knappheit pflegerischen Personals“ : Nur 70 Betten auf Kinder-Intensivstationen in NRW verfügbar

Düsseldorf Weniger als ein Viertel der Betten auf Kinderintensivstationen in Nordrhein-Westfalen kann aufgrund des Pflegenotstands derzeit genutzt werden. Von landesweit 301 aufgestellten Betten waren Anfang September nur 70 verfügbar.

Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Thorsten Klute, kritisierte in der „Neuen Westfälischen “ (Samstag), dass die Kinderkrankenpflege in der gemeinsamen Ausbildung von Pflegekräften in Krankenhäusern und in Senioreneinrichtungen kaum eine Rolle spiele. Medizinische und pflegerische Handlungen an Kindern erforderten einen viel höheren Betreuungsaufwand als an Erwachsenen. „Das macht den Druck auf das Personal in der Kinderkrankenpflege noch größer, als er ohnehin schon ist“, so Klute.