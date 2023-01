Attraktiver Arbeitgeber Hauptdarsteller in einer guten Geschichte

Julia Schwehm ist überzeugt davon, für den besten Arbeitgeber Deutschlands zu arbeiten. Immerhin wurde ihr Arbeitgeber, die Hilti Deutschland AG im bayerischen Kaufering, im vergangenen Jahr vom Forschungsinstitut Great Place to Work® zum besten Arbeitgeber des Landes in der Kategorie 2001 bis 5000 Mitarbeiter gekürt. Als Employer-Branding-Managerin weiß die 29-Jährige sehr genau, wie wichtig solche Erfolge beim Werben um neue Mitarbeiter sind. Doch in Zeiten des Fachkräftemangels reichen Auszeichnungen nicht aus. „Hilti setzt daher neben anderen Recruiting-Maßnahmen auch seit Jahren immer stärker auf das Employer Branding“, sagt Schwehm, die an dieser Personalmarketing-Strategie einen erheblichen Anteil hat. Denn Teil ihres Jobs ist es, das Bautechnologieunternehmen über authentische Geschichten als attraktive Marke im Arbeitsmarkt zu positionieren. Kommunikationsfachleute nennen das „Storytelling“.