Arbeiten von Zuhause Zu Hause ist es am schönsten: Wie klappt die Arbeit im Homeoffice?

Die Arbeit in den eigenen vier Wänden steht grundsätzlich unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Der Versicherungsschutz ist allerdings auch dort eng an die eigentliche Tätigkeit für den Job gebunden. Das Umfeld, in dem sie verrichtet wird, gehört nicht dazu. Das heißt beispielhaft: Wer seinen Homeoffice-Arbeitsplatz verlässt, um zu Hause auf die Toilette geht und dabei auf der Treppe stürzt, steht in der Regel nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Empfehlenswert wäre deshalb, als Arbeitnehmer auch eine private Unfallversicherung abzuschließen.