Digitalisierung Bewerbung im Schnellverfahren

Fähigkeiten wie Kommunikationsstärke, Kreativität oder Empathie könnten im computergesteuerten Schnellbewerbungsverfahren eine untergeordnete Rolle spielen. „Nicht jeder bringt immer nur Pluspunkte in seinem Lebenslauf mit“, sagt Stelzer. Bislang sei eine Bewerbung „immer eine Werbung, die man für sich selbst macht“ gewesen – mit allen Tricks, Kniffen und Chancen. „Da konnte man auch was herausholen, was vielleicht bei einer One-Click-Bewerbung übersehen werden könnte.“