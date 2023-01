Unternehmen in Radevormwald Gira begeht lang erwartete Jubilarfeier

„Wir haben einmal nachgerechnet: Zusammen kommen unsere 66 Jubilarinnen und Jubilare, die wir heute Abend ehren, auf 1740 Jahre Engagement für unser Unternehmen“, erklärte Sebastian Marz, einer von vier Geschäftsführern des Gebäudetechnikspezialisten und Smart-Building-Pioniers Gira anlässlich der diesjährigen Jubilarfeier. „Das ist in einer Zeit, die in vielen Bereichen von dynamischem Wandel geprägt ist, sicherlich eine Zahl, die für große Kontinuität und einen immensen Erfahrungsschatz steht. Ganz bestimmt ist dies mit ein Grund, warum Gira in den letzten Jahren die vielfältigen Herausforderungen erfolgreich gemeistert hat.“